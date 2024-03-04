Во Франции обнародовали список поставленных Киеву вооружений

Министерство ВС Франции обнародовало список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, включая дальнобойные ракеты и ПВО. Такие данные размещены на сайте оборонного ведомства.

Таблица из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и средства связи, а также различное вооружение и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года, то есть до подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

Среди систем ПВО, которые Париж обозначил среди приоритетных направлений поддержки Киева, к концу 2023 года было поставлено две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Данные о боекомплекте ни к одной из систем не приводятся. Также в данной рубрике указан радар ПВО CM200, однако, вероятно, речь идет о радаре Ground Master 200 (GM200), передачу которого анонсировали еще в феврале 2023 года. Среди средств поражения класса "воздух - поверхность" указаны лишь ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), их количество не раскрывается.

Другое приоритетное направление, по которому французские власти решили поддержать Украину в конфликте против России, - это артиллерия. К концу 2023 года Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубицам было также поставлено 30 тыс. снарядов. Среди противотанковых систем значатся 1 002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.

К концу 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено 9 тыс. боеприпасов для главного орудия.

Беспилотники и винтовки

Кроме того ВСУ получили 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов. О каких именно беспилотниках идет речь - не уточняется, однако в графе "морские суда" значатся лишь 30 надувных лодок Zodiacs Futura. Впрочем, ранее французские власти заявляли о желании расширять сотрудничество в области беспилотных аппаратов и сообщали о планах строительства производств на территории Украины. Данная таблица, судя по описанию, учитывает лишь помощь, поставленную на Украину извне.