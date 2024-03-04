Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

В учениях Nordic Response, которые являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender, примут участие недавно вступившие в альянс Швеция и Финляндия. Учения пройдут с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Норвегии.

Издание напоминает, что фактически Швеция стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на вступление. В ближайшее время состоится и формальное подписание акта на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Как говорится в сообщении, в Nordic Response задействованы Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Предполагается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте вооруженных сил Норвегии.