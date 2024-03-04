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Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

В учениях Nordic Response, которые являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender, примут участие недавно вступившие в альянс Швеция и Финляндия. Учения пройдут с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Норвегии.

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России
© РИА Новости

Издание напоминает, что фактически Швеция стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на вступление. В ближайшее время состоится и формальное подписание акта на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Как говорится в сообщении, в Nordic Response задействованы Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Предполагается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте вооруженных сил Норвегии.

Кроме того, Финляндия направит около 4,1 тысячи человек личного состава и порядка 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet.

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