Глава ЦРУ считает, что договоренность о прекращении огня в Газе близка

Радикальное движение ХАМАС и Израиль почти достигли договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Такую позицию занял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, передает председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер в эфире телеканала CBS. Об этом пишет ТАСС.

«В пятницу меня лично проинформировал директор ЦРУ Бернс. Он проводит переговоры о прекращении огня. И он считает, что мы близки», — указал он.

Тернер подчеркнул, что сегодня жизненно важно отправить в Газу помощь. По его словам, достичь прекращения огня чрезвычайно важно, так как в результате действий ХАМАС и их нападения на мирных израильтян 7 октября в Газе все еще удерживаются заложники. А мирным жителям сектора все еще нужно доставить помощь.