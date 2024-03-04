Глава ЦРУ считает, что договоренность о прекращении огня в Газе близка
Радикальное движение ХАМАС и Израиль почти достигли договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Такую позицию занял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, передает председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер в эфире телеканала CBS. Об этом пишет ТАСС.
«В пятницу меня лично проинформировал директор ЦРУ Бернс. Он проводит переговоры о прекращении огня. И он считает, что мы близки», — указал он.
Тернер подчеркнул, что сегодня жизненно важно отправить в Газу помощь. По его словам, достичь прекращения огня чрезвычайно важно, так как в результате действий ХАМАС и их нападения на мирных израильтян 7 октября в Газе все еще удерживаются заложники. А мирным жителям сектора все еще нужно доставить помощь.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на представителя ХАМАС писало, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если Израиль примет требования движения, среди которых: возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Вскоре телеканал Al-Qahira al-Ikhbariya проинформировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров о перемирии.