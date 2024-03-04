«На ваших глазах совместная работа стальной пехоты и расчета дрона „Упырь“ Центрального Военного Округа „О“ по уничтожению танка Abrams. Героические парни из пехоты смогли дать отпор 60 тонной американской махине, сбили ей гусеницу из РПГ, а на помощь пехоте вылетели два „Упыря“, которые поставили точку в этом сражении», — говорится в посте telegram-канала «Повернутые на Z войне».