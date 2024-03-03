Французы доставляют ракеты SCALP на Украину на автомобилях Audi

В слитых Россией разговорах немецких офицеров содержится информация о том, как дальнобойные ракеты SCALP и Stormshadow доставляют на Украину, пишет The Times. В частности, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц сообщил, что Великобритания ввозит их на бронемашинах Ridgeback, а французы — в легковых автомобилях Audi Q7.

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Они (французы — NEWS.ru) снабжают Украину [Audi] Q7 с ракетами Scalp, — отметил немецкий офицер.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. Также, по его словам, Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.