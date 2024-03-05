Украинские БПЛА повредили подстанцию в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили налет на Каховку, повредив трансформаторную подстанцию, она будет восстановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Он подчеркнул, что ночью 4 марта украинская сторона провела очередную атаку беспилотников на подстанцию в Каховке.

По словам Губернатора, весь нанесенный ущерб будет поправлен, инфраструктура восстановлена, а людям обеспечат безопасность.

До этого Сальдо назвал целью высадки ВСУ на Тендровской косе установку украинского флага на камеру.

По словам Сальдо, сейчас инициативу на линии фронта в регионе сохраняют ВСУ, поэтому ВС РФ следует сохранять бдительность и быть готовыми к новым провокациям подобного рода.