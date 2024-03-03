Дрон "Упырь" поразил танк Abrams на авдеевском направлении

"Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания "Упырями", после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В", - сказал собеседник агентства.