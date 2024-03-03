Соединенное Королевство не готово противостоять России в прямом военном конфликте, заявил в интервью Daily Express парламентарий Джон Хили.

Авторы статьи отметили, что в дальнейшем, при смене состава правительства, Хили сможет претендовать на пост министра обороны.

Политик уточнил, что самая большая слабость Великобритании — состояние ее вооруженных сил, не способных сдержать противника, противостоять ему.

Хили заметил, что численность войск королевства слишком мала. Он пояснил, что жители страны не желают идти на военную службу.

По его мнению, украинские военные сражаются не только за свою страну, но и за Великобританию, являются первой линией обороны королевства, защищают демократические ценности западных стран.

Парламентарий констатировал, что 45-й президент США Дональд Трамп был прав, когда поднимал вопрос об увеличении расходов на оборону стран НАТО. Он добавил, что всем государствам, входящим в альянс, следует увеличить финансирование оборонного сектора.