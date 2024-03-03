Киев выделил десятки миллионов долларов на укрепления в Запорожской области

Правительство Украины выделило десятки миллионов долларов на возведение оборонительных сооружений в Запорожской области. Об этом в Telegram Иван Федоров.

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«Кабмин выделил рекордные 1,3 миллиарда гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — написал чиновник.

Федоров заметил, что соответствующие работы ведутся круглосуточно. Завершить их планируется в ближайшее время. Чиновник не озвучил местоположение укреплений.