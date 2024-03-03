Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что сроки передачи Украине тел погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных пока не определены. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Москальковой, российская сторона завершила соответствующие экспертные процедуры со своей стороны, а также «имеет волю» к передаче останков семьям.

1 марта уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал списки военнослужащих страны, которые находились на борту рухнувшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Он добавил, что Киев готов забрать тела украинских солдат. По словам уполномоченного по правам человека, власти Украины могут инициировать соответствующий процесс в любое время.

Крушение самолета Ил-76, который должен был доставить в Белгород пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 24 января 2024 года. По данным министерства обороны РФ, воздушное судно было сбито украинскими войсками.