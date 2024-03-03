Опубликована карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине

В Сети появилась карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине, в случае если такое решение будет принято членами альянса. Карту опубликовали, в частности, российские Telegram-каналы.

"По мнению авторов данной карты, международные силы приоритетно могут быть размещены на северо-западном направлении (граница с Беларусью)", - пишет "Военное дело".

Уточняется, что Одессу "возьмут под контроль" военные из Румынии и Молдавии.

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Как добавляет канал "Военный обозреватель", тема размещения иностранных военных на Украине сейчас активно обсуждается, однако "не встречает особого одобрения".

В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, то, по его мнению, "НАТО вступит в борьбу с Россией".

Также резонансное заявление по поводу потенциальной переброски натовских военных на Украину недавно сделал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось публично откреститься от подобных планов.