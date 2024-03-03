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Опубликована карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине

В Сети появилась карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине, в случае если такое решение будет принято членами альянса. Карту опубликовали, в частности, российские Telegram-каналы.

Опубликована карта возможного размещения военного контингента НАТО на Украине
© globallookpress.com

"По мнению авторов данной карты, международные силы приоритетно могут быть размещены на северо-западном направлении (граница с Беларусью)", - пишет "Военное дело".

Уточняется, что Одессу "возьмут под контроль" военные из Румынии и Молдавии.

t.me/voenndelo/5974

Как добавляет канал "Военный обозреватель", тема размещения иностранных военных на Украине сейчас активно обсуждается, однако "не встречает особого одобрения".

В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, то, по его мнению, "НАТО вступит в борьбу с Россией".

Макрон прокомментировал свое заявление о западных войсках на Украине

Также резонансное заявление по поводу потенциальной переброски натовских военных на Украину недавно сделал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего генсеку альянса Йенсу Столтенбергу пришлось публично откреститься от подобных планов.

В киевских экспертных кругах уже допустили, что контингент НАТО при переброске на Украину возьмет под контроль северную границу, а также юго-запад - район Николаева, Одессы и ближе к Приднестровью. Это, по задумке, позволит высвободить для фронта силы ВСУ, дислоцированные на западе страны.

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