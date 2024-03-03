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Немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche предположил, что после взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков.

Немецкий генерал раскрыл новую цель РФ после Авдеевки
© РИА Новости

"Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество . Следующая цель — это Харьков", — заявил он.

Куят основал свое предположение на том факте, что сейчас армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Также он отметил, что в настоящее время Украина не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало военнослужащих на более чем тысячекилометровой линии фронта, заключил эксперт.

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До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий Вооруженным силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшении ситуации на фронте. Эксперт отметил, что Сырский очень недоволен положением дел, в частности, в Запорожской области и под Авдеевкой.

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