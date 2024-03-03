Немецкий генерал раскрыл новую цель РФ после Авдеевки

Куят основал свое предположение на том факте, что сейчас армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Также он отметил, что в настоящее время Украина не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало военнослужащих на более чем тысячекилометровой линии фронта, заключил эксперт.