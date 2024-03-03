В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
Глава региона напомнил, что жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
В том случае, заметил губернатор, если люди находятся на улице, им необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Напомним, что в регионе сегодня, 3 марта, уже звучало предупреждение о ракетной опасности. Сигналы тревоги были включены в Губкинском и Старооскольском городских округах в 1:47 мск.
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