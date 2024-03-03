В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Глава региона напомнил, что жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

В том случае, заметил губернатор, если люди находятся на улице, им необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.