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Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

В Белгороде объявили ракетную опасность
© РИА Новости

Глава региона напомнил, что жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

В том случае, заметил губернатор, если люди находятся на улице, им необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Последствия обстрела Белгорода: фото

Напомним, что в регионе сегодня, 3 марта, уже звучало предупреждение о ракетной опасности. Сигналы тревоги были включены в Губкинском и Старооскольском городских округах в 1:47 мск.

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