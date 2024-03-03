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СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину

Страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Об этом пишет журнал Militarty Watch Magazine (MWM).

"Заявление [президента Франции Эммануэля] Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", - говорится в публикации.

Обозреватели журнала добавили, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил "c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной".

Макрон прокомментировал свое заявление о западных войсках на Украине

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что странам НАТО стоит прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада.

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