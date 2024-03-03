Страны Запада обсуждают возможность отправки солдат НАТО на Украину из-за территориальных потерь и провалов на поле боя. Об этом пишет журнал Militarty Watch Magazine (MWM).

Обозреватели журнала добавили, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации на Украине сделала актуальными призывы к прямому вмешательству стран Запада, в том числе к размещению наземных сил "c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной".