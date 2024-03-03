Солдат ВСУ сдался в плен и перешел на сторону России

Опубликовано видео с украинским солдатом, 1 марта добровольно сдавшимся в плен и изъявившим желание продолжить службу в армии - но уже в российской.

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Зовут необычного пленного Евгений Шевченко, он служил в 63-й механизированной бригаде ВСУ.

1 марта, отправляясь с позиции в тыл на ротацию, Евгений сознательно отстал от своих, чтобы сдаться в плен военнослужащим РФ.

"Я сделал это для прохождения дальнейшей службы в российской армии. Давно думал об этом", - рассказал Шевченко.

Необычный пленный произвел впечатление на пленивших его российских солдат - те даже поздравили украинца с успешным переходом.