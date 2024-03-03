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InfoBRICS: ВС РФ уничтожили лучшее оружие НАТО

ВС РФ уничтожили новейшие образцы вооружения НАТО на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Драго Босник.

Российские военные уничтожили лучшее оружие НАТО
© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — написал Босник в статье для InfoBRICS.

Он добавил, что сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и другие были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления.

В 2023 году американские и европейские официальные лица заявляли, что Вооруженные силы Украины в первые недели наступления потеряли до 20% всех вооружений. Киев потерял треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. По данным авторов статьи, 47-я механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке.

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