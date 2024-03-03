Российская армия уничтожила новейшие образцы вооружения НАТО на территории Украины. Об этом пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

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В материале отмечается, что в последние несколько недель наблюдается, как российские военные "мастерски развенчивают мифы о превосходстве вооружений НАТО".

"Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. И все же начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники", — следует из текста.

По мнению Босника, ВС РФ успешно уничтожают не только системы ПВО, поставленные Украине странами Запада, но и бронетехнику. До этого британский депутат Боб Сили в статье для газеты The Spectator заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) угрожает быстрое поражение из-за отсутствия снарядов, которые ЕС и США так и не смогли поставить украинской армии.