Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 марта 2024 года.

Озвучены подробности штурма позиций ВСУ в Тоненьком

Перед штурмом населенного пункта Тоненькое артиллерия России нанесла точечные удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины, сообщает news.ru.

Это значительно облегчило штурм укрепрайона на ключевой дороге в пригороде Авдеевки.

Перед тем, как штурмовать позиции противника в Тоненьком, куда отошли многие украинские солдаты из Авдеевки, разведывательные коптеры России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки и передали полученные данные артиллерии.

Италия не верит в успех нового контрнаступления ВСУ

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины обернется самым настоящим провалом, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Fatto Quotidiano.

По данным издания, очевидна победа России в этом вооруженном конфликте — анонсированное второе контрнаступление закончится ровно так же, как и первое. Это произойдет, несмотря на помощь Евросоюза.

Отмечается, что рядовые европейцы и американцы устали от той политики, которая лишь поддерживает «нарциссическое чувство супергероя Зеленского за счет собственных граждан».

В Раде раскрыли главную проблему при отступлении ВСУ из Авдеевки

Главной проблемой украинской армии при отступлении из Авдеевки стали неподготовленные военные для обороны позиции, сообщает news.ru со ссылкой на заявление депутат Верховной Рады Романа Костенко.

По его словам, войскам, меняющим позиции, трудно переходить к оборонительным действиям. Как отметил парламентарий, «войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются».