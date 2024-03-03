Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

Российские бойцы сорвали попытку ротации украинских войск под Угледаром, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, российская армия также ликвидировала инженерно-сапёрную группу противника в районе Червоного.

Гордеев добавил, что за сутки на Южно-Донецком направлении были уничтожены 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.