$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

Российские бойцы сорвали попытку ротации украинских войск под Угледаром, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром
© РИА Новости

По его словам, российская армия также ликвидировала инженерно-сапёрную группу противника в районе Червоного.

Гордеев добавил, что за сутки на Южно-Донецком направлении были уничтожены 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС России за одну ночь в одиночку уничтожил до семи бойцов ВСУ.

Зеленский заявил, что предоставил Сырскому карт-бланш на перестановки в ВСУ

Военные новости
Александр Гордеев
Верховный суд