Сырский отчитался Зеленскому о кадровых перестановках в ВСУ

«Заслушал главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите вооруженных сил, о ротации бригад и кадровых решениях в их пределах», — сказал глава Украины, не уточнив, о каких кадровых перестановках идет речь.

До этого газета Washington Post сообщила, что руководство страны не может объяснить, где находятся и чем заняты 700 тысяч мобилизованных граждан. При этом, по словам уполномоченного представителя минобороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевеца, в войсках страны наблюдается острая нехватка личного состава, боеприпасов, оружия и снарядов.