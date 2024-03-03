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СМИ: В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы раздались в городе Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги.

В Днепропетровске прогремели взрывы
© ТАСС

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях на Украине.

"В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) слышны взрывы", - пишет УНИАН в своем Telegram-канале.

Ранее "СП" писала, что несколько мощных хлопков раздались в небе над Феодосией в Крыму.

По меньшей мере три мощных хлопка произошло в начале третьего часа ночи. Через какое-то время раздались еще несколько громких звуков.

Жители некоторых улиц написали в соцсетях, что у них задребезжали стекла и сработали автосигнализации.

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