Разгромленные машины для ВСУ на границе с Польшей сняли на видео

Жители Польши разбивают автомобили, купленные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе. Колонну из разбитых машин сняли на польско-украинской границе. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Украинцы показывают, как на границе бьют машины, которые везутся для армии», — говорится в публикации канала.

На кадрах видны несколько внедорожников с разбитыми стеклами и фарами и помятыми дверьми.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что на польско-украинской границе начали бить автомобили с украинскими номерами. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его данным, польские фермеры повредили авто, которые были приобретены в Европе волонтерами для нужд ВСУ.