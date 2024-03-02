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В Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину

В центре Парижа прошла акция «За мир» — участники выступили против передачи оружия Киеву и возможной отправки войск на Украину.

В Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину
© globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, участники скандировали лозунги «Французы не будут умирать за Украину», «Макрона в отставку» и другие.

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Демонстранты также осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку военных на Украину и заявил о создании коалиции для поставок дальнобойного оружия Киеву.

Как писала газета Politico, слова президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли стран Запада к мирному урегулированию украинского конфликта.

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Киев
Украина