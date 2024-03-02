СМИ: новая наступательная операция Украины закончится провалом

"Что заставляет Зеленского выйти из себя и потерять голову, если исходить из того, что она у него вообще была. Очевидно то, что Россия побеждает в войне. Патетично анонсированное второе контрнаступление весной, которое закончится ровно так же, как и первое. И это несмотря на то, что ЕС опустошает свои арсеналы, помогая Киеву и оружием, и деньгами", - пишет автор.