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Зеленский заявил, что предоставил Сырскому карт-бланш на перестановки в ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что главком украинской армии Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ.

Зеленский заявил, что предоставил Сырскому карт-бланш на перестановки в ВСУ
© Офис президента Украины

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале он отметил, что всем украинским командирам нужно «знать и чувствовать фронт», а также понимать реальные потребности.

Глава киевского режима заявил, что ждёт от главкома конкретные предложения по поводу дальнейших действий на фронте.

Сырскому на посту главкома ВСУ предрекли скорую замену

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в ВСУ снова пройдут перестановки на уровне комбригов и генералов.

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