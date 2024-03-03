Зеленский заявил, что предоставил Сырскому карт-бланш на перестановки в ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что главком украинской армии Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в ВСУ.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале он отметил, что всем украинским командирам нужно «знать и чувствовать фронт», а также понимать реальные потребности.