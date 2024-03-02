Беспилотник ВСУ попытался атаковать порт в Петербурге

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать порт Бронка в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). До угрозы атаки в аэропорту «Пулково» был введен план «Ковер». Отмечается, что временно самолеты не могли вылететь и совершить посадку.

Ранее сообщалось, что Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Дрозденко заявил, что воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива.