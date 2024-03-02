Беспилотник ВСУ попытался атаковать порт в Петербурге
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать порт Бронка в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). До угрозы атаки в аэропорту «Пулково» был введен план «Ковер». Отмечается, что временно самолеты не могли вылететь и совершить посадку.
Ранее сообщалось, что Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Дрозденко заявил, что воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива.
Утром 2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.