СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины

Власти Евросоюза направили Киеву лишь €77 млрд из обещанных €144 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные экспертов Кильского института мировой экономики (ФРГ), задействованных в рамках проекта Ukraine Support Tracker.

Аналитики пояснили, что в период с 24 января 2022 по 15 января 2023 года западные страны в сумме отправили Украине €143 млрд, из которых €73,18 млрд были выделены Соединенными Штатами.

В этот же период США поставили вооружений на €44,34 млрд, Соединенное Королевство на €4,89 млрд, Польша на €2,43 млрд.