СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины
Власти Евросоюза направили Киеву лишь €77 млрд из обещанных €144 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные экспертов Кильского института мировой экономики (ФРГ), задействованных в рамках проекта Ukraine Support Tracker.
Аналитики пояснили, что в период с 24 января 2022 по 15 января 2023 года западные страны в сумме отправили Украине €143 млрд, из которых €73,18 млрд были выделены Соединенными Штатами.
В этот же период США поставили вооружений на €44,34 млрд, Соединенное Королевство на €4,89 млрд, Польша на €2,43 млрд.
Основными поставщиками танков оказались Польша, Чехия и ФРГ, тяжелой артиллерии — США, Великобритания и Италия, РСЗО — Чехия и США. Вместе с тем, Вашингтон и Брюссель пообещали направить 5,6 тыс. бронемашин, но передали только 2,3 тыс.