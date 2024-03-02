В Греции ответили на вопрос об отправке войск на Украину

МИД Греции: Афины не рассматривают отправку войск на Украину
Афины не планируют отправлять войска на Украину, заявил журналистам министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Об этом пишет РИА «Новости».
В понедельник, 26 февраля, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в поддержку Украины лидеры западных стран обсудили возможность отправки регулярных частей стран НАТО на Украину. Он пояснил, что участникам встречи не удалось прийти к консенсусу.
«В Париже были рассмотрены пути усиления помощи Киеву, но я хочу уточнить, что для Греции не стоит вопрос об отправке войск», — Герапетритис.
Дипломат заметил, что Афины многое делают для Владимира Зеленского. В частности, добавил он, Греция недавно организовала международную конференцию по восстановлению Украины, где собравшиеся оценили средства восстановления страны.
Ранее сообщалось, что официальные лица ряда западных стран исключили отправку экспедиционных корпусов на Украину.
Так, с разъяснениями выступили президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, премьер-министр Франции Габриэль Атталь.