В Греции ответили на вопрос об отправке войск на Украину

Афины не планируют отправлять войска на Украину, заявил журналистам министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис. Об этом пишет РИА «Новости».

В понедельник, 26 февраля, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите в поддержку Украины лидеры западных стран обсудили возможность отправки регулярных частей стран НАТО на Украину. Он пояснил, что участникам встречи не удалось прийти к консенсусу.

«В Париже были рассмотрены пути усиления помощи Киеву, но я хочу уточнить, что для Греции не стоит вопрос об отправке войск», — Герапетритис.

Дипломат заметил, что Афины многое делают для Владимира Зеленского. В частности, добавил он, Греция недавно организовала международную конференцию по восстановлению Украины, где собравшиеся оценили средства восстановления страны.

Ранее сообщалось, что официальные лица ряда западных стран исключили отправку экспедиционных корпусов на Украину.