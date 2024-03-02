Express: Ракета «Сармат» может стереть с лица Земли несколько целей одновременно

Российский ракетный комплекс «Сармат» способен одновременно поражать на территории потенциального противника несколько целей. Об этом сообщило издание Express.

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В материале говорится, что Сармат имеет длину 35 метров и весит 220 тонн. По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от от 10 до 18 тысяч километров, то есть покрывает всю территорию европейского континента и большую часть Соединенных Штатов.

Подобное оружие не похоже ни на один ракетный комплекс, стоящий на вооружении других мировых держав.

— Она способна устроить конец света, — резюмируется в статье.

В прошлом месяце зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны со странами Запада Россия ударит по Киеву, Берлину, Вашингтону и другим городам, которые были введены в полетные цели ядерной триады.