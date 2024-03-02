$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Express: Ракета «Сармат» может стереть с лица Земли несколько целей одновременно

Российский ракетный комплекс «Сармат» способен одновременно поражать на территории потенциального противника несколько целей. Об этом сообщило издание Express.

Express: Ракета «Сармат» может стереть с лица Земли несколько целей одновременно
© Минобороны РФ

В материале говорится, что Сармат имеет длину 35 метров и весит 220 тонн. По данным Центра стратегических и международных исследований США, ракетный комплекс способен преодолевать расстояния от от 10 до 18 тысяч километров, то есть покрывает всю территорию европейского континента и большую часть Соединенных Штатов.

Подобное оружие не похоже ни на один ракетный комплекс, стоящий на вооружении других мировых держав.

— Она способна устроить конец света, — резюмируется в статье.

В прошлом месяце зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны со странами Запада Россия ударит по Киеву, Берлину, Вашингтону и другим городам, которые были введены в полетные цели ядерной триады.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в рамках спецоперации на Украине уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». Остальные темы, которые затронул российский лидер — в материале «Вечерней Москвы».

Военные новости
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Федеральное Собрание России
CSIS
Совет безопасности РФ
Соединенные Штаты