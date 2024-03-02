Военачальник НАТО оценил тактику России в СВО

Вооруженные силы России успешно применяют передовую тактику разведки и точных ударов. В итоге украинские формирования изнурены и вынуждены постоянно отступать. Об этом заявил экс-глава Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью каналу Die Weltwoche.

По его словам, Киев больше не способен вести наступательную наземную войну: украинские формирования сильно истощены из-за чрезвычайно высоких потерь. Сейчас они отступают и предпочитают обороняться – согласно совету США.

При этом «есть что-то, что на Западе вообще не обсуждается».

«Русские… развили потенциал, который дает им огромное преимущество в боевых действиях. Мы называем это ISR - "разведка, наблюдение и рекогносцировка"», — сказал Куят,

По его словам, речь идет о сети спутников, беспилотников и других средств разведки, тесно связанной со средствами вооружения.

«Это означает, что, как только цель обнаружена, система ISR может немедленно поразить ее за абсолютно короткий промежуток времени», — отметил генерал.

Он добавил, что такая тактика и господство в воздухе дали российской армии большое преимущество при отражении «контрнаступления» и привели к огромным потерям украинской стороны.