Названа цель ликвидированного десанта ВСУ на Тендровской косе

"В этом же ряду находится состоявшаяся минувшей ночью одна из крупнейших за все время попыток воздушного нападения на Крым. В нем боевики киевского режима задействовали почти 40 беспилотников, часть из которых была направлена на города в Восточном Крыму, чего ранее не наблюдалось. Воздушное нападение успешно отражено - все беспилотники сбиты", - напомнил Сальдо.