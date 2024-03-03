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Сальдо заявил, что десант ВСУ должен был снять на Тендровской косе подъем флага Украины

Основной целью десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе была установка украинского флага под видеозапись. Об этом губернатор Херсонской области написал в Telegram-канале.

Названа цель ликвидированного десанта ВСУ на Тендровской косе
© РИА Новости

"Противник провел ряд демонстрационных действий, самым ярким из которых была провалившаяся попытка высадки крупной группы диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области. По данным наших военных, главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта", - сообщил глава Херсонской области.

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Также он поставил в один ряд с этим событием неудавшуюся атаку беспилотников на Крым.

"В этом же ряду находится состоявшаяся минувшей ночью одна из крупнейших за все время попыток воздушного нападения на Крым. В нем боевики киевского режима задействовали почти 40 беспилотников, часть из которых была направлена на города в Восточном Крыму, чего ранее не наблюдалось. Воздушное нападение успешно отражено - все беспилотники сбиты", - напомнил Сальдо.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили все 38 украинских беспилотника над Крымом.

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