В США оценили возможности украинской обороны

Плохая оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает возможность Вооруженным силам России дальше продвигаться на запад страны. Об этом пишет американская газета New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

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«Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами восточноукраинского города Авдеевка, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи. Но есть еще одна причина продвижения кремлевских войск в этом районе: плохая оборона Украины», - говорится в сообщении издания.

Газета называет укрепления к западу от Авдеевки «редкими и рудиментарными». «На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность», — добавляет издание.