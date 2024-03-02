Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители сел Щетиновка и Чайка остались без света. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Коновалово Волоконовского района. По словам Гладкова, взрыв повредил трактор, выбив оконные стекла и фары транспортного средства. Мирные жители не пострадали.
Помимо этого, 1 марта Украина атаковала хутор Мухин Шебекинского городского округа. В результате осколки снарядов выбили стекла и посекли фасад и забор одного домовладения, а также повредили автомобиль и линию газоснабжения. Также под обстрел ВСУ попало село Терезовка. Там снаряд упал в огород частного домовладения, повредив одно здание. Сообщения о пострадавших не поступали.