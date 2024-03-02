В США рассказали об изменении позиции Украины по переговорам с РФ

Неудачи украинских войск на поле боя могут вынудить Киев согласиться на переговоры с Москвой. Об этом в статье для американского издания Responsible Statecraft написал обозреватель Коннор Эколс.

По его словам, сейчас в позиции Украины по поводу диалога с РФ наблюдается сдвиг. В частности, об этом свидетельствует недавнее заявление главы офиса президента страны Андрея Ермака о возможности пригласить российских делегатов на конференцию по «формуле мира».

«Это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для Вооруженных сил Украины, которые недавно спешно сбежали из [донецкого города] Авдеевки», — подчеркнул автор материала.

В то же время он обратил внимание на задержку военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Обозреватель пояснил, что проблемы с финансированием от США также подталкивают Украину к мирному урегулированию кризиса.