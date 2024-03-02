Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт

«Документ меня спас. Нажимаю на рану — больно, а так ничего. (...) Я раньше в Бога не верил, но хожу в церковь, так как казак потомственный. В церкви был 7 января, и то шел с той задумкой, что сейчас опять поеду», — сказал мужчина.