Опубликовано видео с места предположительного падения дрона в Петербурге

Telegram-канал «112» опубликовал видеокадры очевидцев с места столкновения, предположительно, беспилотного летательного аппарата с жилым домом в Санкт-Петербурге. На видео канала видны обломки, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров на месте ЧП.

Судя по кадрам «112», повреждения получили несколько квартир пятиэтажного дома и их балконы, у ряда квартир повыбивало окна. Как указывает канал, повреждены два дома.

Telegram-канал «112» сообщил об инциденте утром 2 марта. По его данным, незадолго до столкновения с домами местные жители видели яркую вспышку в небе и громкий гул мотора над домами, жильцов домов эвакуировали.

В январе Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. По данным военных, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск.