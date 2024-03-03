Названы особенности поразившей Abrams «Пираньи»

«Если производитель использует стандартные видеопередатчики, то средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. «Ленты ру») очень легко можно подавить сигнал. Дрон теряет либо управление, либо картинку, как только начинает удаляться от оператора на расстояние 100–500 метров. В нашем же случае картинка будет устойчивой, кристально чистой, будто и нет воздействия РЭБ. Эти частоты мы сначала протестировали в технополисе Министерства обороны "ЭРА", и оказались единственным производителем в России, у кого БПЛА не упал», — сказал он.