США нанесли удар по нацеленной на Красное море ракете хуситов

США в целях самообороны ударили по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух», которая находилась на подконтрольной хуситам территории Йемена, ракета была нацелена на Красное море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Центрального командования Пентагона, опубликованное в социальной сети Х.

«Первого марта примерно в 12.40 (совпадает с мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов», — указано в сообщении.

CENTCOM уточняет, что уничтоженная силами США ракета была нацелена на Красное море и находилась на контролируемой хуситами территории Йемена.

При этом сами хуситы в 22.46 запустили из Йемена одну противокорабельную крылатую ракету, однако ни одно судно США не получило повреждений, указано в публикации.