США нанесли удар по нацеленной на Красное море ракете хуситов
США в целях самообороны ударили по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух», которая находилась на подконтрольной хуситам территории Йемена, ракета была нацелена на Красное море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Центрального командования Пентагона, опубликованное в социальной сети Х.
«Первого марта примерно в 12.40 (совпадает с мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов», — указано в сообщении.
CENTCOM уточняет, что уничтоженная силами США ракета была нацелена на Красное море и находилась на контролируемой хуситами территории Йемена.
При этом сами хуситы в 22.46 запустили из Йемена одну противокорабельную крылатую ракету, однако ни одно судно США не получило повреждений, указано в публикации.
Агентство напоминает, что ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о намерении атаковать все связанные с Израилем корабли. Движение рекомендовало другим странам не приближаться к этим кораблям в море, в противном случае они также будут атакованы.