Спецоперация на Украине 2 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 марта 2024 года.

Стало известно об огромных потерях ВСУ в Работино

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Лента.ру».

По его словам, потери в армии Украины зафиксированы не только среди личного состава, но и среди техники. При этом командование противника «с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценой удержать позиции в Работино», утверждает Рогов. Он добавил, что все попытки войск Украины пойти в наступление заканчиваются провалом.

Минобороны России сообщило, что снайпер ВС РФ за одну ночь уничтожил отделение ВСУ

Целое отделение Вооруженных сил Украины за одну ночь ликвидировал снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным Шика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Снайпер рассказал, что не вел подсчета целей, этим занимается уже руководство. По его словам, за ночь с часу до пяти утра ему удалось подстрелить восемь человек, семеро погибли, тогда как восьмой скрылся из виду с раной в животе. За ликвидацию отделения противника ему выплатили 75 тысяч рублей.

Боец при этом уточнил, что его главная задача — ликвидация личного состава армии Украины. Обычно он стреляет с дистанции от 450 до 1 000 м.

Минобороны рассказало о боевой работе РСЗО «Ураган» на южно-донецком направлении

Десятки вражеских целей уничтожил расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в том числе американские бронетранспортеры М113 и 155-миллиметровые гаубицы М777. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.