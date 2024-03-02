Уничтоженный в районе Авдеевки американский Abrams еще до передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) был лишен всех передовых технологий, чтобы ими не завладел Киев. Об этом заявил Дениса Пушилина Ян Гагин, сравнив танк с консервной банкой.

«Этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — сказал Гагин.

Он пояснил, что любая западная техника, попадающая на Украину, приходит либо в таком виде, либо сопровождается обслуживающими ее западными специалистами, в том числе идет и высокоточные ракеты. Также будет и в случае возможных поставок Taurus, полагает Гагин.