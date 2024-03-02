Минобороны: Су-35С не дают самолетам ВСУ даже взлететь с аэродромов
Российские истребители Су-35С не дают самолетам противника даже взлететь на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Там пояснили, что целью боевого дежурства является патрулирование, а также прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, и вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.
Своим присутствием в воздухе российские Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования.
"Любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что боевые вылеты летчики совершают в любое время и при любой погоде, с различными типами авиационного вооружения.
Ранее в Минобороны рассказали, как Су-35 прикрыл от самолетов ВСУ ударную группу бомбардировщиков. Во время сопровождения самолетов пилот Су-35 обнаружил в воздухе сразу несколько самолетов противника. По словам летчика, он выполнил на них наведение, произвел сближение и поставил на атаку. В итоге ударная группа противника прекратила выполнение своей задачи.