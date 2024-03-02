Стало известно о взятии опорных пунктов ВСУ на запорожском направлении

"В ходе ведения активных боевых действий на запорожском направлении в районе н. п. Вербовое подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают продвигаться вперед на участках в зоне своей ответственности, занимая опорные пункты ВСУ. В ходе одного из боев у данного населенного пункта штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.