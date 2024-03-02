Немецкие политики выступили против поставки ракет Taurus Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок ракет Taurus Украине после обнародования в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом он заявил в соцсети Х.