Немецкие политики выступили против поставки ракет Taurus Украине

В Германии выступили против поставки ракет Taurus Украине
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок ракет Taurus Украине после обнародования в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом он заявил в соцсети Х.
«Генералы бундесвера якобы дали оценку, что Крымский мост может быть атакован немецкими ракетами Taurus. Этот символический акт втянул бы Германию в войну. Нет поставкам Taurus!», — написал лидер партии.
1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.
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