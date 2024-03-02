В России появится особая защита от украинских дронов

Уникальная система по защите от украинских беспилотных летательных аппаратов активно разрабатывается в России. Ее планируют использовать в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на председателя комитета по развитию беспилотных летательных аппаратов и технологий безопасности МРО «Деловая Россия», заместителя генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктора Дьякова.

Он рассказал, что из-за специфики ведения боя в зоне военного конфликта на вооружение нужны мобильные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы российские бойцы могли использовать их с возможностью перемещения. Дьяков пояснил, что именно эту задачу пытаются решить новые предприятия и различные конструкторские бюро.

Эксперт добавил, что в РФ также активно ведется работа по защите предприятий от атак дронов.

«Оружие оборонительного типа модернизировали. Это доказывает отраженная атака беспилотников в Дзержинске. Сфера РЭБ сейчас дополнительно развивается», — пояснил он.