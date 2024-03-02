СМИ: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено

Число потерь украинской армии в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области составляет гораздо больше военных, чем думают в России. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на солдат ВСУ.

По представленным данным, украинское командование знал о том, что ВС России перехватили информацию о приближающейся высадке, но не приняло решения об отмене или изменения операции.

«Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в публикации.