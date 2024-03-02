Польский генерал высказался о возможном начале Третьей мировой войны

Военный конфликт на Украине напрямую касается всех членов НАТО, однако участвовать в нем в «военном отношении» альянс не должен. Такое заявление сделал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак агентству PAP, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ввод на Украину войск любого члена Североатлантического альянса будет означать начало полномасштабного конфликта с Россией и Третьей мировой войны. Таким образом генерал прокомментировал слова лидера Франции Эммануэля Макрона, который заявил о возможности отправки в помощь Киеву западных военных.

Скшипчак удивился публичности такого заявления, отметив, что дискуссия по поводу помощи Украине велась между европейскими лидерами за закрытыми дверями, поэтому и раскрывать детали такого разговора общественности не стоило.

«Война на Украине – это, конечно, наше дело, но мы не можем в военном отношении участвовать в этом конфликте», — указал он.

Генерал добавил, что ситуация для Украины на фронте становится все тяжелее, в то время как армия России движется все дальше.