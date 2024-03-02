В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Накануне в Николаеве и Херсоне произошли взрывы. До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в Одессе. Предположительно, российские военные атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.