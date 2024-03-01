Чехия анонсировала отправку артиллерийских снарядов на Украину

Чехия отправит Украине партию артиллерийских снарядов
Представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что ведомство готовит отправить Украине первую партию артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что отправка военной помощи пройдет в рамках инициативы Чехии по покупке боеприпасов в третьих странах специально для дальнейшей передачи ВСУ. При этом в данной инициативе планирует принять участие еще несколько стран.
Когда именно Украина получит первую партию чешских снарядов, Йиреш не назвал. Кроме того, остается неизвестным, у кого Прага собирается купить эти боеприпасы.
Ранее в Чехии заявили, что страна не планирует отправлять свои войска на Украину.
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