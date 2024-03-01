Чехия анонсировала отправку артиллерийских снарядов на Украину

Представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что ведомство готовит отправить Украине первую партию артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что отправка военной помощи пройдет в рамках инициативы Чехии по покупке боеприпасов в третьих странах специально для дальнейшей передачи ВСУ. При этом в данной инициативе планирует принять участие еще несколько стран.

Когда именно Украина получит первую партию чешских снарядов, Йиреш не назвал. Кроме того, остается неизвестным, у кого Прага собирается купить эти боеприпасы.