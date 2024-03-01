$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Российская авиация в Сирии нанесла удар в четверг, 29 февраля, по месту базирования боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить, передает «Интерфакс».

ВКС России ударили по боевикам в Идлибе
© Lenta.ru

Удар был нанесен в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе.

Кроме того, авиация возглавляемой США коалиции допустила три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов».

Также за сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Кулить подчеркнул, что коалиция подобными действиями создает опасные предпосылки авиаинцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Военные новости
Джебхат ан-Нусра
Россия
Сирийская Арабская Республика
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости