ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Российская авиация в Сирии нанесла удар в четверг, 29 февраля, по месту базирования боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить, передает «Интерфакс».

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Удар был нанесен в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Идлибе.

Кроме того, авиация возглавляемой США коалиции допустила три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов».