В Японии ответили на вопрос о возможной отправке военных на Украину

Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, отвечая на вопрос о возможной отправке страной своих военных на Украину, рассказал, что не слышал о наличии и Токио соответствующих планов, сообщает РИА Новости.

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«Что касается конкретного этого вопроса, я ничего не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны», — заявил японский дипломат.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Уточняется, что соответствующая мера позволит Парижу создать для России «стратегическую дилемму».